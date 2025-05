Papa: Vance potrebbe partecipare a messa insediamento

Potrebbe essere presente anche il vicepresidente americano alla cerimonia di di intronizzazione di papa Leone XIV. Secondo quanto si apprende, JD Vance forse sarà a Roma per la cerimonia in programma il 18 maggio.

Al momento non si escludebbe neanche la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è stato a San Pietro in occasione delle esequie di papa Francesco. Potrebbe essere presente anche il vicepresidente americano alla cerimonia di di intronizzazione di papa Leone XIV. Secondo quanto si apprende, JD Vance forse sarà a Roma per la cerimonia in programma il 18 maggio.

Al momento non si escludebbe neanche la partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è stato a San Pietro in occasione delle esequie di papa Francesco.