Papa Leone XIV, a San Gregorio Armeno a Napoli c'è già la statuina del presepe

A San Gregorio Armeno a Napoli spunta c'è già la statuina del presepe di Papa Leone XIV. Nella via dei presepi non si è perso tempo a omaggiare il nuovo vescovo di Roma e arrivano anche gli auguri del cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia.

«Oggi il nostro cuore è colmo di gratitudine: abbiamo un nuovo Papa, Leone XIV. E sento il desiderio profondo di condividere con tutti voi la gioia, la speranza e la grazia che abbiamo vissuto in questi giorni a Roma. Il Conclave non è stato solo un tempo di elezione, ma un’esperienza di Chiesa viva, fatta di preghiera, ascolto, fraternità sincera tra noi cardinali. In quei giorni intensi,

nel cuore silenzioso della Cappella Sistina, ho custodito nel mio cuore il volto e la voce della nostra Napoli, ma non solo: tutto il Sud, quello d’Italia e quello del mondo, quella parte dell’umanità spesso scartata e dimenticata che continua però a generare speranza, a custodire fede, a invocare pace».