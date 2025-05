Albano Laziale lo aspettava da cardinale, «ora verrà da Papa»

Ad Albano Laziale era tutto pronto ad accogliere lunedì prossimo il cardinale Robert Francis Prevost nella sua diocesi assegnatagli da papa Francesco nel febbraio scorso. A tutti i cardinali viene destinata o una parrocchia di

Roma o una delle sette diocesi suburbicaria, ovvero sotto Roma (da sub urbs). Il 12 maggio Prevost avrebbe officiato una messa con il vescovo di Albano Vincenzo Vita e poi ci sarebbe stato un momento conviviale per presentarsi ufficialmente alla popolazione. Ora Albano, comune dei Castelli Romani, aspetta di conoscere non il cardinale Prevost ma Papa Leone XIV considerata anche la sua vicinanza dal Palazzo Pontificio di Castel

Gandolfo, la residenza papale suburbana, dove storicamente i Papi vanno almeno una volta l’anno d’estate, tradizione interrotta da Papa Francesco.

«Ad Albano noi eravamo in attesa che lui facesse la cosiddetta presa di possesso il 12 maggio per la festa di San Pancrazio - spiega il vescovo Vita - Avevo avuto occasione di incontrarlo e di sentirlo in vista di questo evento. Il primo contatto c'è stato - ricorda - a livello telefonico nel mese di febbraio e il 20 marzo c'è stata una sua visita informale alle Ville pontificie, al 'Borgo Laudato Sì', voluto da Papa Francesco che si trova a Castel Gandolfo. Poi con la morte del Papa e l'inizio del conclave ho sentito il segretario ed abbiamo deciso di annullare tutto, avremmo trovato un’altra data. Adesso lo aspettiamo in un’altra veste non da cardinale ma da Papa».