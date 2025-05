Conclave, fumata nera alle 11.50 dalla Cappella Sistina: ancora senza Papa

Ancora una fumata nera dal comignolo della Sistina. Dovrebbe essere il terzo voto da parte dei 133 cardinali raccolti in Conclave. Ieri la votazione è andata per le lunghe, oggi i due voti sono stati più rapidi. la prossima votazione dovrebbe essere intorno alle 16.

Sono 11 mila le persone che in piazza San Pietro hanno assistito alla fumata dal comignolo situato sul tetto della Sistina, per l’elezione del nuovo Papa. In particolare sono 10 mila in piazza, all’interno del colonnato, e circa 1.000 alle transenne. Sono invece 5.000 a Santa Maria Maggiore, 2.095 a San Giovanni e 1.250 alla Basilica di San Paolo.

E intanto c'è delusione tra i fedeli dopo la fumata nera delle 11:50. «Eravamo sicuri fosse bianca», dice Marta, 24 anni, arrivata in Vaticano. «Vogliamo Zuppi, un Papa romanista», aggiunge la ragazza. «Pensavamo fosse la volta buona...», dice invece Ivano, 37 anni che per essere a San Pietro oggi ha preso un permesso al lavoro. «Non potevo mancare, speriamo sia oggi pomeriggio a questo punto», aggiunge. «Speravamo davvero fosse ora», dice Lorenza, 22 anni, che passeggia sorridendo insieme al fidanzato per via della Conciliazione.