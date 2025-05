Bayesian, serviranno circa dieci giorni per riportare lo yacht in superficie

Procedono le operazioni per il recupero del Bayesian, il mega yacht del miliardario britannico Mike Lynch, affondato lo scorso 19 agosto al largo di Porticello. Stamani la Hebo Lift 10, la nave gru da 5.695 tonnellate lorde, una delle più potenti d’Europa, ha lasciato Termini Imerese, per raggiungere la sua nave gemella, Hebo Lift 2, sul sito per supportare i preparativi per le operazioni di recupero. A renderlo noto è Tmc Marine, la società di consulenza marittima internazionale con sede in Gran Bretagna, un consorzio di esperti specialisti in operazioni di recupero tra cui le società olandesi Hebo e Smit Salvage con il supporto di specialisti italiani.

Secondo Tmc Marine, il progetto di recupero è in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Gli specialisti a bordo della Hebo Lift 2 hanno predisposto otto punti di ancoraggio (quattro per ciascuna nave) che saranno usati dalle 2 navi gru per l'operazione di recupero. Prima del recupero - spiegano - , saranno posizionate delle imbracature di sollevamento in acciaio sotto il Bayesian che, insieme ad altri dispositivi, garantiranno il mantenimento in sicurezza del superyacht. Una volta completate le operazioni, si procederà al distacco dell’ampio sartiame della nave, dell’albero di 72 metri, del boma, delle crocette e delle vele, per garantire che gli altri lavori possano procedere in sicurezza.