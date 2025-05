Russia: droni ucraini alla vigilia del V-Day, è caos negli aeroporti

Diverse compagnie aeree russe hanno cancellato decine di voli a causa dei continui attacchi dei droni ucraini in vista delle celebrazioni del Giorno della Vittoria a Mosca il 9 maggio.

La principale compagnia aerea russa, Aeroflot, ha cancellato oggi 52 voli da Mosca e altri 54 in direzione della capitale, come riportato dal tabellone online della compagnia e come riferisce il Moscow Time.

L'ufficio stampa di Aeroflot ha riferito questa mattina che «alcuni voli» sono stati dirottati verso aeroporti alternativi o hanno subito ritardi a causa delle restrizioni sulle operazioni allo scalo di Sheremetyevo, introdotte dalle 13:00 alle 17:30 ora locale. La compagnia aerea Pobeda ha informato i passeggeri che, a causa delle restrizioni imposte da Rosaviatsia, ha dovuto cancellare alcuni voli il 6 e il 7 maggio. La compagnia ha avvertito di possibili ritardi su altri voli e del dirottamento degli aerei verso aeroporti alternativi. Anche la compagnia S7 ha inoltre segnalato la cancellazione di alcuni voli per via delle restrizioni al traffico aereo nella Russia centrale dovute agli attacchi dei droni delle Forze armate ucraine. La compagnia ha fatto sapere che alcuni voli per Mosca Domodedovo sono stati cancellati e alcuni aerei sono stati dirottati verso aeroporti alternativi. Dal canto suo, la Ural Airlines ha parlato di «situazione straordinaria» nell’annunciare ritardi e cancellazioni di voli negli aeroporti hub di Mosca.