Conclave, occhi puntati sul comignolo degli oltre 45 mila fedeli

La prima fumata era attesa per le 19. Migliaia i fedeli in piazza in attesa con lo sguardo rivolto verso il cielo: ritardo dovuto all'inizio ritardato delle elezioni

Come votano i cardinali

Ogni cardinale compila segretamente la scheda, scrivendo «chiaramente, con una calligrafia il più possibile riconoscibile, il nome della persona che sceglie». Poi piega la scheda a metà e, tenendola alta e ben visibile, si dirige verso l'altare, vicino al quale si trovano gli scrutatori. Il cardinale pronuncia la formula: «Invoco Cristo Signore, che mi giudicherà, a testimone che il mio voto è dato a colui che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto». Posizionata la scheda su un piatto la fa scivolare in un calice utilizzato come urna elettorale. Si inchina all'altare e torna al suo posto.

Al termine della votazione, il primo scrutatore agita più volte l'urna per mescolare le schede, mentre il terzo scrutatore trasferisce le schede, una alla volta, in un altro calice. Se il numero delle schede corrisponde al numero totale degli elettori, si procede al riconteggio. Gli scrutatori siedono a un tavolo posto di fronte all'altare. Il primo scrutatore apre una scheda alla volta e legge il nome. Il secondo ripete la procedura. Il terzo scrive il nome e lo legge ad alta voce, poi fora i cartoncini con un ago e li unisce tutti insieme con un filo. Il Camerlengo raccoglie gli appunti e scrive un verbale con il risultato. Tutta la carta viene bruciata nella stufa, con un additivo chimico che cambia il colore del fumo.