«Auguri... e doppi», la benedizione di Re a Parolin

«Auguri... e doppi»: così il cardinale decano Giovanni Battista Re si è rivolto al cardinale Pietro Parolin durante lo scambio della pace nella messa 'pro eligendo. Grandi abbracci e sorrisi, ben oltre il semplice segno liturgico che è comunque il momento più conviviale di ogni celebrazione. Abbracci e sorrisi anche tra Parolin e un altro cardinale non elettore, Leonardo Sandri, presente anche lui sull'altare nella messa in basilica. Tutti e tre con una carriera ecclesiastica nelle Nunziature, le ambasciate del Papa nel mondo, e nella Segreteria di Stato, il cuore pulsante della Santa Sede, dove vengono prese, con il Papa, le decisioni più importanti.

Auguri doppi: il primo è legato al fatto che Parolin da oggi pomeriggio prende il posto di Re come decano nel conclave in quanto il primo, ultranovantenne, chiaramente non è elettore. E il secondo augurio? Non è né il compleanno del cardinale che ha affiancato Bergoglio come Segretario di Stato né spicca, nella sua biografia, la data del 7 maggio per qualche anniversario particolare. E dunque con quell'abbraccio Re ha verosimilmente

voluto benedire il cardinale che entra nel conclave da favorito. Fare gli auguri in anticipo porterebbe male, secondo l’antica superstizione per la quale non si fanno, per esempio, prima della data del compleanno. Ma anche nella Chiesa qualcuno la pensa così.