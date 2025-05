Israele bombarda confine tra Siria e Libano

Israele ha lanciato una serie di bombardamenti contro le aree di confine tra il Libano e la Siria, a un’altezza in cui è presente il gruppo sciita Hezbollah e senza che per il momento si sappia quali fossero gli obiettivi. Lo ha riferito l’Agenzia nazionale libanese di notizie (ANN). Caccia israeliani hanno attaccato in tarda mattinata le aree che separano la località libanese di Esh Shaara dal territorio siriano, secondo il media statale, che ha anche confermato almeno un bombardamento contro la stessa Esh Shaara.

Nonostante la cessazione delle ostilità concordata lo scorso novembre, Israele ha continuato ad attaccare frequentemente il Libano e una settimana fa ha anche bombardato la periferia di Beirut per la terza volta dall’attuazione del patto.

Sebbene la maggior parte delle loro azioni si concentri ancora nel sud del paese, in aprile, il governo libanese ha annunciato di aver contato la morte di 190 persone per mano dello Stato ebraico dall’entrata in vigore del cessate il fuoco, mentre l’Ufficio ONU per i Diritti Umani ha stimato a più di 70 il numero dei civili deceduti nello stesso periodo.

In conformità con il patto, il Libano ha dispiegato il suo esercito nella regione meridionale per sostituire la presenza del gruppo sciita libanese Hezbollah, che ora cerca di disarmare come prossimo passo, anche se il movimento subordina qualsiasi dialogo sulla sicurezza alla cessazione degli attacchi israeliani.