In Italia oltre 16milioni casi di influenza, mai così tanti

Nell’intera stagione 2024-2025 i casi stimati di sindrome simil influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 16.129.000, «numero mai raggiunto nelle precedenti stagioni influenzali». È quanto riporta l’ultimo rapporto di sorveglianza RespiVirNet dell’Iss che analizza i dati dell’ultima settimana dal 21 al 27 aprile. Durante l’ultima settimana la percentuale dei campioni risultati positivi per influenza risultava pari a 3,7%, che si traducono in 221mila casi, in ulteriore diminuzione rispetto alla settimana precedente (5,6%).