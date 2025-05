Conclave, i cardinali: «Mondo frammentato e Chiesa divisa»

Nella decima Congregazione dei cardinali sono stati 26 gli interventi. Si è parlato «di diritto canonico, del ruolo dello Stato della Città del Vaticano, della natura missionaria della Chiesa, del ruolo della Caritas nel difendere i poveri, è stata sottolineata la presenza di tanti giornalisti che dice molto di come il Vangelo abbia senso nel mondo di oggi e come questa sia anche una chiamata alla responsabilità».

È quanto ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. «E' stata rievocata la preghiera durante il Covid come una porta aperta di speranza nella paura. Si è parlato anche della figura del Papa. Molti - ha proseguito Bruni - si attendono un Papa che sia presente e vicino, come una porta di accesso alla comunione e all’unità in un mondo in cui l’ordine mondiale è in crisi, un Pastore vicino agli uomini. E’ stata citata la sfida della trasmissione della fede, la sfida della cura del creato e la sfida della guerra in un mondo frammentato.