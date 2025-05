Conclave alle porte, l’abbraccio delle parrocchie ai cardinali

Ieri la maggior parte dei cardinali ha celebrato la messa domenicale nelle parrocchie romane. Alcuni, però, hanno scelto il silenzio. I nomi più ricorrenti nel toto-conclave – da Pietro Parolin a Pierbattista Pizzaballa, fino al cardinale filippino Luis Antonio Tagle – non hanno presieduto celebrazioni pubbliche. Matteo Zuppi, invece, è tornato nella sua diocesi a Bologna, celebrando a Bortolani, piccolo centro dell’Appennino, al Villaggio senza Barriere Pastor Angelicus.

Nel frattempo, molti cardinali sono tornati nelle parrocchie romane a loro assegnate. È un gesto di preghiera e raccoglimento, ma anche un’occasione per distendersi dalle fatiche del Vaticano. Alla Basilica di San Pietro si sono intanto conclusi i Novendiali, i nove giorni di lutto per Papa Francesco. Durante la celebrazione, il cardinale Dominique Mamberti, protodiacono e colui che annuncerà l’«Habemus Papam», ha ricordato con emozione: «È stato fedele alla sua missione fino all’estremo consumo delle sue forze».

Mancano solo pochi giorni all’inizio del conclave (mercoledì 7 maggio) e, in queste ore, i cardinali si preparano intensamente all’importante appuntamento. Tanti porporati hanno chiesto di intervenire durante le sessioni pre-conclave, momento cruciale per delineare il profilo del futuro Papa. La rosa dei papabili resta ancora ampia, segno che il confronto è vivo e articolato.

Molti altri hanno preferito vivere la messa tra la gente di Roma. Il cardinale Jean-Marc Aveline, di Marsiglia, considerato esponente dell’area progressista, ha celebrato a Santa Maria ai Monti. «Sulle spalle di Pietro pesa un fardello enorme», ha detto durante l’omelia, citando Charles De Foucauld e ribadendo il valore dell’accoglienza dei migranti: «Non dobbiamo temere chi è diverso da noi: ogni uomo e ogni donna è un fratello o una sorella per cui Cristo è morto».

A Santa Francesca Romana ha celebrato il cardinale ungherese Peter Erdo, mentre il cardinale emerito di Hong Kong, Joseph Zen, è stato accolto nella parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore, in un quartiere popolare segnato da povertà e fragilità sociali. Il francese Francois Xavier Bustillo, invece, ha parlato a Boccea, nella parrocchia della Madonna di Lourdes: «Gesù non chiede se sei forte o se sai parlare le lingue – ha detto – ma se lo ami fino alla fine. È questa la vera responsabilità di chi guida».

Non sono mancati sorrisi, strette di mano, selfie con i fedeli – «non si sa mai, diventi Papa…» ha scherzato un parroco romano – e qualche curiosità: come il cardinale americano Joseph William Tobin, arrivato in metro alla parrocchia della Madonna delle Grazie, o il cardinale Cristobal Lopez Romero, dal Marocco, che ha chiacchierato con gli scout al termine della messa.

Oggi le congregazioni riprenderanno: una sessione al mattino alle 9, un’altra alle 17. Entro martedì si cercherà un accordo di massima che consenta l’avvio del conclave senza dispersione e con un numero di candidati contenuto. Il quorum richiesto – 89 voti – appare alto per chiunque, al momento. Tra le ipotesi in campo, anche quella di un Papa capace di mediare tra le diverse anime del Collegio cardinalizio. Una figura che possa raccogliere l’eredità del C9 voluto da Francesco: un consiglio allargato, rappresentativo delle varie regioni e sensibilità della Chiesa, per continuare sulla strada delle riforme.