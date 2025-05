Bolletta del gas ad aprile più leggera per i vulnerabili

Bolletta del gas più leggera ad aprile per i clienti vulnerabili e portafoglio dei consumatori un pò più pieno anche per il nuovo calo dei prezzi del petrolio e dei carburanti dopo che l’Opec+ ha deciso per il secondo mese di fila un aumento della produzione a giugno. Nel consueto aggiornamento mensile l’Arera ha spiegato che con le quotazioni all’ingrosso in ulteriore ribasso rispetto a marzo, il prezzo della materia prima gas è stato di 37,60 euro a megawattora il mese scorso così quello di riferimento per la famiglia tipo, che cioè consuma in media 1.100 metri cubi annui, è stato di 107,92 centesimi per metro cubo, in diminuzione dell’8,1% su marzo. Per la cronaca, oggi il gas ad Amsterdam ha chiuso sotto i 33 euro a Mwh.

Per i clienti vulnerabili, il risparmio all’anno, calcolano i consumatori di Codacons e Unc, è di 105 euro a prezzi costanti per una spesa di 1.187 euro che sommata ai 611 euro all’anno per l'elettricità porta ad una 'stangatà di 1.798 euro. Un ribasso 'scontatò quello di aprile dice il vice presidente dell’Unione nazionale consumatori, Marco Vignola, spiegando che «con la fine della stagione termica cessano come sempre le speculazioni sul gas».