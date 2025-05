Il secondo fermato per la strage di Monreale, per il pm le affermazioni di Acquisto sarebbero illogiche

È stato lo stesso Samuel Acquisto, fermato oggi con l’accusa di aver istigato Salvatore Calvaruso a fare fuoco tra la folla la notte della strage di Monreale, dopo essersi presentato spontaneamente con il suo legale alla polizia, ad ammettere di essere stato presente durante la sparatoria. Il 18enne però alle domande sul ruolo avuto e sui complici ha sempre detto di non voler rispondere.

Per il pm che ha coordinato le indagini le affermazioni di Acquisto sarebbero illogiche. Il ragazzo avrebbe detto di sentirsi in colpa ma ha poi negato di aver avuto un ruolo nella sparatoria; ha ammesso di guidare la moto poi trovata dagli inquirenti, ma non ha voluto dire chi fosse il suo passeggero.

Infine ha tentato di coprire Calvaruso dicendo di non averlo visto sui luoghi della strage.

Samuel Acquisto, il 18enne fermato per la sparatoria di Monreale costata la vita a 3 persone, è accusato di concorso in strage come il complice, Salvatore Calvaruso. Per la procura di Palermo «ha certamente istigato, rafforzato e determinato, nonché agevolato, la condotta esecutiva di Calvaruso e degli altri complici allo stato ignoti».