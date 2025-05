Un’auto ha investito un gruppo di pedoni sulle strisce pedonali nel centro di Stoccarda, in Germania. Secondo la Bild, ci sono diversi feriti, di cui alcuni gravi, e l’autista è stato fermato.

Non è ancora chiaro se il conducente dell’auto in questione abbia deliberatamente puntato verso i pedoni o se si sia trattato di un incidente. La portavoce della polizia ha dichiarato che «le indagini stanno seguendo tutte le piste».