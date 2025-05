Falso allarme bomba nel centro di Firenze

Un falso allarme bomba è scattato questo pomeriggio a Firenze quando sotto il loggiato davanti al Museo Novecento, in piazza Santa Maria Novella, è stato notato uno zaino abbandonato poco lontano dall’ingresso. Sono state chiamate le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli artificieri. Un militare, protetto dall’equipaggiamento di sicurezza, è entrato in azione per controllare il contenuto dello zaino e assicurarsi che non ci fosse all’interno materiale esplosivo. Un tratto della piazza nel frattempo è stata delimitata per garantire le operazioni in piena sicurezza. Durante il controllo però ogni dubbio e preoccupazione è svanita: nessun pericolo perché dentro la borsa sono stati rinvenuti oggetti molto probabilmente appartenenti ad un turista o ad un passante. Accertato il falso allarme è ripreso il libero passaggio in tutta la piazza e anche davanti al museo.