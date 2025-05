Conclave: ancora silenzio sul caso Cipriani

Non è un cardinale elettore, quindi non sarà nella Cappella Sistina per decidere il nuovo Pontefice, ma la sua presenza con abito talare bordata di rosso, nelle Congregazioni dei cardinali che precedono il 7 maggio, giorno di inizio del Conclave, suscita non pochi imbarazzi e polemiche, soprattutto in America Latina. Stiamo parlando di Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima.

Il porporato dell’Opus Dei era stato sanzionato nel 2019 da Papa Francesco dopo un’accusa di pedofilia arrivata all’attenzione della Santa Sede, riferita ad abusi commessi a inizio anni '80. A Cipriani quindi era stato imposto un precetto penale riguardante attività pubblica, luogo di residenza e uso delle insegne cardinalizie. Tra le misure disciplinari, accettate dallo stesso porporato, anche il divieto di partecipare a un Conclave, qualora avesse avuto ancora l’età per parteciparvi. Ovviamente Cipriani ha 81 anni e quindi non si pone il problema di una sua partecipazione ma il presentarsi comunque alle riunioni pre-Conclave, vestito con la porpora, in molti l’etichettano come un affronto.