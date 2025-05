Concertone del primo maggio a Roma, tre arresti per molestie a una ragazza

Tre persone, tutti cittadini extracomunitari, sono stati arrestati nel corso del concerto del Primo maggio a piazza San Giovanni: sono accusati di avere molestato una ragazza che era in fila in attesa di accedere ad una area riservata. I tre, secondo quanto ricostruito, hanno afferrato la giovane che grazie all’aiuto di un’amica è riuscita ad allontanarsi chiedendo aiuto alle forze di polizia. Grazie

alle descrizioni fornite ed all’intervento degli agenti del commissariato Esquilino, i tre sono stati rintracciati e arrestati per violenza sessuale.

La vicenda emerge dalla nota diffusa dalla Questura di Roma in cui si fa un bilancio dell’attività svolta in occasione dell’evento organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil che ha visto un afflusso di 200 mila persone. Per la gestione dell’ordine pubblico è stato applicato il «modello dei grandi eventi» con una «declinazione per piani paralleli, che ha visto la sicurezza pubblica integrata da

quella sanitaria, antincendio - si legge nella nota - dalle misure per la mobilità, senza tralasciare la gestione degli hub logistici in stretto raccordo con l’azienda di trasporto pubblico, sotto l’univoca regia del Centro per la gestione dei grandi eventi attivo dalle prime ore del mattino presso la Sala operativa della Questura di Roma.