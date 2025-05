Primo maggio a Casteldaccia, la leader della Cisl Fumarola: la piaga del lavoro nero è estesa nel Paese

«Siamo qui in piazza a Casteldaccia per gridare mai più, mai più morti sul lavoro. C'è bisogno assolutamente di una strategia nazionale da mettere in campo, noi abbiamo apprezzato la convocazione della premier Meloni per l’8 maggio e abbiamo apprezzato l’annuncio di mettere in campo una grande alleanza tra parti sociali e governo. Pensiamo che sia la strada più giusta, unire le forze verso obiettivi condivisi, primo fra tutti un potente investimento in formazione». Così la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della manifestazione per il Primo maggio a Casteldaccia, in provincia di Palermo, dove il 6 maggio dell’anno scorso morirono 5 operai mentre lavoravano alla rete fognaria.

Il processo per la morte dei cinque lavoratori non si è ancora aperto.

Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Epifanio Alsazia, Ignazio Giordano, Giuseppe La Barbera. Sono i 5 operai morti il 6 maggio dell’anno scorso mentre intervenivano sulla rete fognaria a Casteldaccia: i loro nomi sono stati pronunciati dal palco allestito in piazza Martire, nella cittadina in provincia di Palermo, dove è cominciata la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio, che si concluderà con l’intervento della leader sindacale Daniela Fumarola.

«La piaga del lavoro nero esiste ed è estesa in molte aree del paese - afferma la leader della Cisl, Daniela Fumarola -. Fino a qualche tempo fa si parlava di caporalato soltanto al Sud, ora purtroppo si è spostato anche in altri posti dell’Italia. Si combatte attraverso la cultura della legalità e maggiori ispezioni, serve soprattutto un raccordo tra i soggetti che si occupano di prevenzione e di repressione, perché non si può agire in maniera spacchettata».

«Formazione per i lavoratori e le imprese, incentivi per le aziende che investono in sicurezza, più ispettori perché quelli che ci sono anche se sono stati aumentati non bastano ancora, patente a crediti estesa anche agli altri settori, sorveglianza sanitaria perché la sicurezza non è solo morti sul lavoro ma dobbiamo fare in modo che le persone non si ammalino nei luoghi di lavoro e non vengano aggredite. Il luogo di lavoro deve essere il punto più salubre per uomini e donne che attraverso il lavoro vogliono realizzare i propri obiettivi di vita». E’ la piattaforma della Cisl che la leader Daniela Fumarola ha spiegato ai cronisti sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro in vista della riunione dell’8 maggio convocata dalla premier Meloni.

«Abbiamo una normativa abbastanza all’avanguardia, il vero problema è quanto si applichi, quanta prevenzione si fa, quanta repressione - ha aggiunto Fumarola - La cosa importante è coinvolgere le imprese in una responsabilità praticata, investire in sicurezza non è mai un costo è sempre un vantaggio per qualificare il lavoro».

«La quantità del lavoro non è un problema, gli occupati crescono e crescono in diversi settori, semmai abbiamo un problema di qualità del lavoro: ci sono troppe donne ancora fuori dal mercato del lavoro nonostante ci sia stato un incremento positivo nel nostro Paese, soprattutto al Sud. E abbiamo tanti giovani fuori dai perimetri del lavoro, dobbiamo fare in modo di includerli e per farlo bisogna creare nuovo lavoro e quindi mettere a frutto gli investimenti del Pnrr che devono essere spesi presto e bene. Poi abbiamo da gestire la fase successiva e noi proponiamo un grande patto per il lavoro e la responsabilità». Così la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della manifestazione del Primo maggio a Casteldaccia.