Usa: frena l'economia, ma Trump insiste «dazi non c'entrano»

Nei primi tre mesi dell’anno, che coincidono con i primi 100 giorni amministrazione Trump, il Pil Usa si è contratto dello 0,3% rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente e contro le aspettative di un’espansione dello 0,3%. Si è trattato del primo calo del prodotto interno lordo Usa da tre anni, sulla scia delle crescenti tensioni commerciali, con le esportazioni nette che hanno subito una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto al Pil e le importazioni che sono balzate di oltre il 40%. Ma per il presidente statunitense i dazi non hanno nulla a che fare con la forte frenata dell’economia a stelle e strisce e punta il dito contro 'la codà della presidenza di Joe Biden, sottolineando che l’economia Usa avrà «un boom», basta aspettare un pò di tempo. Scrive Trump su Truth: «I dazi entreranno presto in vigore e le aziende stanno iniziando a spostarsi negli Stati Uniti a numeri record. Il nostro Paese avrà un boom, ma prima dobbiamo sbarazzarci di quel che resta dell’amministrazione Biden. Ci vorrà un pò di tempo, ma (questa contrazione) non ha nulla a che fare con i dazi - insiste - è solo che (Biden) ci ha lasciati in brutte condizioni. Quando il boom inizierà, sarà senza precedenti», assicura infine.