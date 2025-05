Ucraina: «A breve accordo sulle terre rare»

L’accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti dovrebbe essere firmato «nelle prossime 24 ore». Lo ha dichiarato il primo ministro ucraino, Denis Shmyhal, secondo quanto riferisce l’agenzia Rbc Ucraina. La vicepremier e ministra dell’Economia, Yulia Svyrydenko, è già partita per Washington «dove si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo», ha precisato Shmyhal. Il premier ha aggiunto che «l'accordo è paritario e mira a investimenti congiunti» nello sviluppo e nella ricostruzione dell’Ucraina. «Non appena tutti i dettagli saranno definiti, spero entro le prossime 24 ore, l'accordo sarà firmato», ha affermato Shmyhal. Secondo il premier, infine, il governo di Kiev «è tecnicamente pronto a firmare l'accordo» non appena avrà delle informazioni definitive dai colleghi americani.

In precedenza sempre l’agenzia Rbc Ucraina, citando fonti riservate, aveva diffuso la notizia secondo cui "entro oggi" si poteva attendere la firma dell’accordo sulle terre rare con Washington. Le fonti dell’agenzia avevano aggiunto che «al momento le parti americana e ucraina stanno concordando i dettagli tecnici definitivi». Nel febbraio di quest’anno, Kiev e Washington hanno pianificato di firmare un accordo quadro sulla cooperazione nel campo delle terre rare. Ciò, tuttavia, non è avvenuto a causa di uno scontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il capo della Casa Bianca, Donald Trump, durante la visita del leader di Kiev a Washington a fine marzo. Successivamente gli Stati hanno inviato all’Ucraina una bozza aggiornata dell’accordo sull'estrazione mineraria. Dopo di ciò si sono tenute altre riunioni tecniche online per discutere i termini della cooperazione. All’inizio di aprile, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha ha riferito che Kiev aveva formulato la propria posizione sul futuro accordo e stava preparando una delegazione per i negoziati a Washington.