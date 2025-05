Meloni: «650 milioni per la sicurezza sul lavoro e i salari crescono»

- Di fronte alle morti sul lavoro «il cordoglio, ne siamo consapevoli, non basta». Giorgia Meloni, in maniche di camicia, si affaccia via social dalle sale di Palazzo Chigi per annunciare un nuovo intervento per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Con un video diffuso proprio mentre i suoi ministri, compresa la titolare del Lavoro Marina Calderone, in conferenza stampa raccontano il Consiglio dei ministri appena finito, la premier prende la parola con un oramai consueto videomessaggio.

È la vigilia del primo maggio e il governo, dopo i provvedimenti degli scorsi anni, vuole dare un segnale ma stavolta si limita alle dichiarazioni di intenti. Anche perché, prima di «agire», ci sarà un confronto con le parti sociali. Serve una «un’alleanza tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali per mettere la sicurezza sul lavoro in cima alle priorità dell’Italia», dice la presidente del Consiglio, usando quasi le stesse parole che pronuncia la nuova segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, unica a commentare accogliendo positivamente l’invito (via web) di

Meloni. La mattina dell’8 maggio ci sarà l’incontro per "raccogliere anche i suggerimenti» delle parti sociali «e rafforzare le misure che abbiamo previsto».