Da fuoco alla fidanzata durante lite e scappa, fermato

Un marocchino di 37 anni è stato sottoposto a fermo, convalidato dal gip di Monza, con l’accusa di tentato omicidio per aver aggredito e dato fuoco alla fidanzata a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo era stato subito bloccato dai carabinieri. Dalle indagini nella notte tra il 27 e il 28 aprile, ubriaco, durante l’ennesima discussione con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile per poi darle fuoco con un accendino e fuggire. La vittima dopo essere stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, è stata dimessa con una prognosi di 40 giorni per le ustioni riportate. Per l’uomo, come richiesto dalla procura di Monza, è stata applicata dal giudice la custodia cautelare in carcere.