Svezia, sparatoria a Uppsala: diversi i feriti

È in corso un’importante operazione di polizia nei pressi di piazza Vaksala a Uppsala. Secondo l'emittente Stv, diverse persone sono rimaste ferite in seguito a quella che secondo le prime informazioni sembra essere stata una sparatoria. "Stiamo cercando feriti nella zona dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di esplosioni udite da persone nella zona. Questo è ciò che possiamo dire al momento", ha dichiarato Magnus Klarin, portavoce della polizia. Secondo Stv, diversi testimoni presenti sulla scena hanno riferito di aver udito degli spari. Il traffico ferroviario da e per Uppsala è stato temporaneamente interrotto alle 17:30. Alle 18.00 l’Amministrazione svedese dei trasporti ha dichiarato che la linea era di nuovo operativa.