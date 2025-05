Scontro Trump-Bezos per l'esposizione dei costi dei dazi

Le pesanti critiche sono state seguite dalla smentita di Amazon. «Il team che gestisce il nostro negozio ultra low cost Amazon Haul ha preso in considerazione l’idea di indicare i costi di importazione su alcuni prodotti. Ipotesi che non è mai stata approvata e non verrà attuata», ha detto un portavoce sottolineando l’idea «non è mai stata presa in considerazione per il sito maggiore di Amazon». La spiegazione di Amazon, secondo quanto riportato da Cnn, sarebbe stata preceduta dalla telefonata 'frustratà di Trump a Bezos, il miliardario in prima fila al giuramento del presidente insieme alla sua futura moglie Lauren Sanchez.

La guerra dei dazi fa salire la tensione fra Donald Trump e Jeff Bezos. Mentre Amazon lancia la sfida a Starlink mandando in orbita il suo primo lotto di satelliti internet, la Casa Bianca critica duramente il colosso delle vendite online per essere pronto - secondo le indiscrezioni di Punchbowl - a evidenziare nei prezzi dei suoi prodotti l’impatto dei dazi. «È un atto politico e un atto ostile», ha detto senza mezzi termini la portavoce Karoline Leavitt, chiedendosi come mai la società non lo abbia fatto «quando l’amministrazione Biden ha fatto salire l’inflazione ai massimi da 40 anni».

I rapporti di Trump e Bezos si erano distesi con il secondo mandato presidenziale: se nei primi quattro anni alla Casa Bianca il tycoon non ha risparmiato critiche al fondatore di Amazon, soprattutto per il suo controllo del Washington Post, ora invece fra i due ci sarebbe un legame vero. Bezos è andato diverse volte a Mar-a-Lago e ha visitato più volte la West Wing della Casa Bianca per incontrare Trump, oltre ad aver messo il bavaglio alla pagina degli editoriali del quotidiano del Watergate, ordinando che si scriva soltanto di «libertà personali e libero mercato».

Per Bezos la posta in gioco è alta considerato che il 'first buddy' Elon Musk è il maggiore rivale nella sua corsa allo spazio. Dopo anni di ritardo, Amazon ha finalmente lanciato i suoi satelliti internet del Progetto Kuiper nel tentativo di recuperare il terreno perso con Starlink. Bezos ha investito più di 10 miliardi di dollari nel progetto e intende utilizzare questa rete di satelliti per fornire un accesso a internet ad altissima velocità da ogni angolo del mondo, comprese le aree remote e le zone di guerra o disastrate. Un’impresa non facile visto lo strapotere spaziale di Musk che, però, rischia di pagare anche con Starlink la sua vicinanza a Trump.

Lo scontro fra Trump e Bezos mostra, secondo molti osservatori, il pugno duro della Casa Bianca contro qualsiasi società che mette in dubbio le sue mosse. Se Amazon avesse messo in evidenza l’impatto dei dazi nei prezzi dei suoi prodotti, decine di altre aziende avrebbero seguito la stessa strada per difendere la loro reputazione dalla possibile ira dei consumatori contro i rincari, con il rischio di alimentare le critiche a Trump e minare la sua agenda.

Per cercare di attenuare l’impatto arriva l’ordine esecutivo di Trump per allentare la pressione dei dazi sulle case automobilistiche mentre la Casa Bianca lavora ad accordi commerciali. «Siamo vicini con l’India, e abbiamo una cornice di intesa con la Corea del Sud. Le trattative vanno bene anche con il Giappone», ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent.

A chi gli chiedeva di come andassero i negoziati con l’Ue, Bessent ha risposto: «Posso rifarmi alle dichiarazioni di Henry Kissinger, ovvero chi chiamo? Alcuni paesi europei», come la Francia e l’Italia, «hanno imposto ingiuste tasse sui servizi digitali per i nostri internet provider. Altri paesi non le hanno. Vogliamo veder queste tasse ingiuste rimosse».