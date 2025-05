In Spagna sono almeno cinque le vittime per cause legate al black out

Il massiccio blackout che ha interessato la penisola iberica a partire dalla mattinata di ieri ha causato la morte di almeno cinque persone, per cause diverse ma tutte derivanti dalla massiccia interruzione di corrente. Lo scrivono i media spagnoli. A Taboadela (Ourense), tre membri di una famiglia sono morti per aver inalato monossido di carbonio, presumibilmente proveniente da un generatore. Ad Alzira (Valencia), una donna di 46 anni è morta dopo essere rimasta senza ossigeno da un macchinario elettrico, mentre a Madrid un’altra donna è morta in un incendio probabilmente causato da una candela.

La Guardia Civil sta indagando sulle cause della morte di una coppia di Ourense e del loro figlio che, secondo un portavoce ufficiale delle forze armate, sono stati trovati questa mattina nella loro casa a Taboadela. Gli agenti e gli esperti forensi dell’Istituto galiziano di medicina legale stanno indagando per stabilire se la famiglia sia morta a causa del malfunzionamento di un generatore domestico o di qualche elettrodomestico a combustibile, oppure per inalazione di monossido di carbonio.