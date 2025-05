Chiara Ferragni diventa socia di maggioranza del suo brand

«Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. E’ la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. E’ assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. E’ essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome», spiega Chiara Ferragni che ha visto le sue società, a partire da Fenice, e i prodotti Chiara Ferragni Brand - dai vestiti alle borse e ai gioielli tutti col marchio dell’occhio azzurro - andare incontro a un periodo di grave difficoltà dopo il pandoro gate.

«Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta - scrive rivolta ai suoi followers la ex moglie di Fedez -, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l’unico punto da cui ripartire».