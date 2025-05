Operaio muore in una cava di marmo a Carrara

Incidente mortale in una cava per l’estrazione del marmo, questa mattina, a Carrara. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia un uomo di 59 anni è morto mentre era alla guida di un dumper (un mezzo pesante utilizzato nelle cave) che è finito giù precipitando per molti metri. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto sul colpo. Inviato subito dal 118 il Soccorso Cave con medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Inizialmente è stato allertato anche l’elicottero Pegaso, ma quando i primi sanitari sono arrivati sul posto purtroppo il 59enne era già deceduto e l’elisoccorso non è intervenuto.