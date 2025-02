Tentato omicidio nel Reggino, cinque persone arrestate

I carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo, in sinergia con lo squadrone eliportato cacciatori «Calabria», il nucleo cinofilo di Vibo Valentia e la compagnia di Desio (Monza-Brianza), hanno arrestato cinque persone di Montebello Jonico, legate da vincoli di parentela, con l’accusa di tentato omicidio, detenzione e porto di armi da guerra, detenzione e traffico di stupefacenti e ricettazione. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Lombardo, ha preso l’avvio il 9 ottobre 2024, quando un uomo residente a Montebello Jonico è arrivato all’ospedale di Melito Porto Salvo con una ferita d’arma da fuoco al collo, e successivamente trasferito nel reparto Rianimazione dell’Ospedale di Reggio Calabria per l’aggravarsi delle condizioni.I carabinieri, giunti sul luogo dell’attentato, hanno immediatamente scoperto che il ferito era stato raggiunto da un solo colpo di revolver, vista l’assenza di bossoli esplosi, e per la tipologia dell’ogiva estratta dal corpo della vittima.

Nel prosieguo delle indagini, gli inquirenti hanno raccolto testimonianze importanti, mediante le intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno permesso di delineare il quadro criminale e identificare i soggetti coinvolti. Nel corso di una perquisizione nell’abitazione della madre del presunto feritore, infatti, i carabinieri hanno scoperto un piccolo arsenale di armi da guerra, tra cui un mitragliatore AK-47 Kalashnikov, pistole e fucili, una rivoltella caricata con sei colpi, tutti con matricola cancellata, e cinque pallottole cal. 7,65. Oltre alle armi, i carabinieri hanno altresì rinvenuto ingenti quantità di munizioni, mezzo chilogrammo di cocaina per un valore di 150mila euro, 200 grammi di tritolo e una bomba carta del peso di 2,5 chilogrammi, innescata con una miccia a lenta combustione. Per gli inquirenti, il presunto movente del tentato omicidio sarebbe da ricondurre a un debito contratto dalla vittima per l’acquisto di droga. I preesistenti contatti tra la vittima e gli indagati, infatti, erano stati frequenti e avvenivano tramite messaggi in codice per riferirsi alle dosi di stupefacente richieste. Il ferito, secondo le indagini, si recava frequentemente nell’abitazione del presunto autore del tentato omicidio per acquistare droga e in almeno in un’occasione avrebbe consegnato denaro contante direttamente a uno degli arrestati. Un probabile ‘sgarrò, come il mancato pagamento di una partita di stupefacente, potrebbe avere indotto gli indagati a punire il pusher.