Guerra in Ucraina, a Kiev si muore ancora: uccisa anche una giornalista

Altri morti e feriti in Ucraina, dove soprattutto per i civili la pace resta un miraggio: il bilancio degli ultimi massicci raid russi è di almeno 8 vittime, tra loro anche una nota giornalista, Tetiana Kulyk, colpita con il marito non sulla linea del fronte ma in casa propria a Bucha, il tragicamente noto sobborgo di Kiev teatro di uno tra i più brutali momenti della guerra.

Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibilì, era caporedattrice dell’agenzia Ukrinform: «Era una grande giornalista, ha realizzato molti programmi sulla nostra lotta e sui nostri eroi. Ieri avevamo parlato di preparare un’intervista con Kyrylo Budanov. Rimarrà sempre nei nostri cuori», ha detto l’ad della testata, Serhiy Cherevaty.

E al lutto si è unito anche lo stesso Budanov, il celebre capo dell’intelligence militare ucraina, il Gur: quello di Mosca è stato un «attacco vile», i responsabili dei crimini di guerra

russi «verranno puniti».

E il suo servizio ha dimostrato di saperlo sanguinosamente fare anche oltreconfine. Kulyk è rimasta uccisa con il marito, il medico chirurgo Pavlo Ivanchov. Con lei sale a 23 il numero di giornalisti di ambo le parti uccisi dall’inizio del conflitto tre anni fa, stima la Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj). La sua abitazione è stata centrata secondo i resoconti da un un drone iraniano Shaeed, uno dei tanti lanciati dai russi nel corso dell’ennesima notte di fuoco. In totale sono entrati in azione 177 droni, mentre sei bombe russe hanno causato almeno 5 morti e 11 feriti a Kostiantynivka, nel Donetsk.