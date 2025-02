Blitz antidroga tra Lombardia, Sicilia e Calabria: 12 arresti e 17 fermi

Un gruppo specializzato in marijuana e hashish

In un altro filone investigativo, condotto dagli operatori della polizia (squadra mobile di Como) è stata scoperta un’ulteriore associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di marijuana e hashish. «Il gruppo - è stato riferito - composto da italiani, acquistava le sostanze dall’organizzazione stanziata nel territorio milanese, per poi rifornire spacciatori e consumatori della provincia di Como e dell’alto Lario».

Un arresto in Perù

La terza attività investigativa, avviata dai carabinieri (Nucleo investigativo di Milano) su rogatoria internazionale proveniente dal Perù nell’ottobre 2021, a seguito dell’arresto a Lima di un peruviano in partenza per Milano sorpreso con 2 Kg di cocaina, ha permesso di individuare un’ulteriore associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, capeggiata da un italiano vicino al clan Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia), il quale reinvestiva i proventi illeciti in altre attività apparentemente lecite. «Lo stesso - hanno spiegato i Carabinieri - era infatti anche a capo di un’ulteriore associazione per delinquere dedita alla commissione di reati finanziari quali riciclaggio, false fatture, che operava nelle province di Milano, Monza e Brianza e Vibo Valentia». Quest’ultimo gruppo criminale in particolare, secondo le accuse alimentava il mercato della droga nell’area del Nord Milano, in particolare nella zona di Piazza Prealpi, del Cimitero Maggiore e nella provincia di Monza e Brianza.