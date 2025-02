Allarme bomba su un volo da New York a New Delhi: atterraggio d'emergenza a Fiumicino scortato dai caccia

Un aereo American Airlines in viaggio da New York verso New Delhi è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da due caccia militari, in seguito a un allarme bomba che poi si è rivelato falso. Il Boeing 787-9 Dreamliner si trovava sul Mar Caspio quando è scattata l’allerta e si è diretto verso Fiumicino dopo aver sorvolato la Puglia.

L’aereo, con a bordo 199 passeggeri più i membri dell’equipaggio, era partito ieri sera (22 febbraio) alle 20.30 ora locale dall’aeroporto JFK. Dopo aver sorvolato l’Atlantico si era diretto verso il Mar Nero e poi sul Mar Caspio, fino all’allarme. Due Eurofighter dell’aeronautica militare sono decollati da Grosseto, in gergo tecnico «scramble», per identificare e condurre all’atterraggio l'aereo. L’ordine di decollo immediato era scattato poco dopo le 16 da parte del Combined air operation centre di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area, sotto il controllo dell’11° Gruppo Difesa aerea missilistica integrata di Poggio Renatico.