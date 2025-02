Rider palermitani in assemblea, Nidil e Filt: retribuzioni sempre più basse e sicurezza all’ultimo posto

Assemblea con i rider palermitani delle piattaforme digitali di food delivery Deliveroo e Glovo in piazza Ruggero Settimo a Palermo. I rider sono in agitazione da tempo per chiedere condizioni migliori di lavoro e stanno intensificando le loro azioni di mobilitazione perché continuano a diminuire sia le loro retribuzione che i rimborsi chilometrici.

«Gli argomenti che ci hanno portati nuovamente in assemblea a discutere e a incontrarci sono la bassissima retribuzione e l'assenza di diritti e di sicurezza - dichiarano il segretario generale Nidil Cgil Palermo Francesco Brugnone e la segreteria Filt Cgil Palermo con delega ai rider Olga Giunta -. L'agitazione è aperta oramai da mesi e non si fermerà qui. Le assemblee e gli incontri continueranno e il movimento dei rider palermitani si fa sempre più corposo».