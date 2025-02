Papa Francesco non è fuori pericolo, «si rende conto che la situazione è grave»: prosegue il ricovero

Papa Francesco «si rende conto che la situazione è grave». Così il professore Sergio Alfieri, capo dell’equipe che tiene in cura il Pontefice, durante il briefing all’ospedale Gemelli. «Il Santo padre mi ha detto «mi rendo conto che la situazione è grave». La malattia cronica rimane, a volte gli manca il respiro e la sensazione non è piacevole per nessuno. Il Pontefice «resterà almeno tutta la prossima settimana».

Papa Francesco «non è legato ad alcun macchinario» per respirare ha confermato il professore Sergio Alfieri. «Ha il respiro spontaneo. Ogni tanto si aiuta con i naselli, quando gli manca un pò il respiro», ha aggiunto.

«Dobbiamo essere concentrati a superare questa fase qui. Vediamo la tempra del Santo Padre, non è una persona che molla». Lo ha detto il dottor Luigi Carbone in un briefing al Gemelli sulla salute del Papa.