Papa Francesco e l'ipotesi dimissioni, il cardinale Ravasi: «Tutto è possibile»

Le condizioni cliniche di Papa Francesco «sono in lieve miglioramento». Dal bollettino medico che ogni sera viene diramato dalla Santa Sede, traspare un cauto ottimismo. Nonostante il quadro generale rimanga complesso, il Pontefice «è apiretico», ossia non ha febbre, e «i parametri emodinamici continuano a essere stabili». In pratica il cuore è forte e sta rispondendo alla terapia farmacologica.

E mentre sulla salute del Papa i medici sembrano aprire a uno spiraglio in positivo, c'è chi ipotizza come verosimile la scelta di dimissioni da parte del Pontefice. «Io penso che possa farlo, perché è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte», si è detto certo il cardinale Gianfranco Ravasi che ha precisato: «Si osserva una sottile ripresa».

Sulle dimissioni «tutto è possibile», gli fa eco da una conferenza stampa in Vaticano il cardinale di Marsiglia, Jean Marc Aveline, che però sottolinea «Io non lo so. Se Ravasi sa qualcosa...», «viviamo tutto ciò con una certa preoccupazione naturalmente ma senza cercare di anticipare quello che succederà». E anche il cardinale di Barcellona Juan Josè Omella Omella parla di possibili dimissioni. «Non sono un profeta, non sono un indovino. Tutto è possibile ma l’importante è vivere questo momento presente, senza mai avere paura».