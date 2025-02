Morso da un cane a Firenze, un neonato di 15 giorni in codice rosso

Dopo essere stato morso dal cane di famiglia un neonato di 15 giorni è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico fiorentino Meyer per trauma cranico. L’incidente è successo in via Franchetti, a Firenze intorno alle 13:30. Soccorso, in codice giallo, anche un 24enne, che è stato portato all’ospedale di Careggi.

Il cane che ha morso alla testa il piccolo di 15 giorni sarebbe un esemplare di Staffordshire bull terrier. Il cane è della famiglia ma la questura non sa ancora a chi effettivamente appartenga. Al momento dell’aggressione da parte dell’animale in casa erano presenti il padre e la madre del neonato insieme ad altre tre persone. Presente nell’appartamento una volante della polizia mentre altri agenti si sono recati all’ospedale Meyer.