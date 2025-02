Rischio sepsi, ecco perché la situazione di Papa Francesco è delicata

Il Papa ha una infezione ai polmoni: «Se per sciagura uno di questi germi dovesse passare nel sangue ci sarebbe una sepsi», «il vero rischio è se i germi passano nel sangue. Oggi non ci sono questi germi nel sangue», «l''infezione ora è solo nel polmone». Lo ha detto il professor Sergio Alfieri in un briefing sulla salute del Papa. «Questo è il vero rischio che può correre una persona della sua età», ha aggiunto riferendosi all’ipotesi di sepsi. L’infezione «per il momento è contenuta», ha aggiunto il dottor Luigi Carbone. «Abbiamo anche ridotto qualche farmaco», ha sottolineato Alfieri.

La sepsi è una rara complicazione di un'infezione, le cui conseguenze possono essere molto gravi e potenzialmente mortali. Secondo quanto riporta il sito dell'Istituto superiore di Sanità, consiste in una risposta infiammatoria eccessiva dell’organismo che danneggia tessuti e organi compromettendone il funzionamento. Senza una cura immediata può provocare la morte. Le infezioni di origine batterica sono la causa più frequente di sepsi. In rari casi sono implicate infezioni causate da virus o funghi.