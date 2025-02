Bimba di 3 anni morta in ospedale, indagati 12 medici

La Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati dodici medici per la morte di una bambina di circa tre anni avvenuta la sera del 12 febbraio scorso all’ospedale Santissima Annunziata, dove si trovava ricoverata dal 27 gennaio con diagnosi di ascesso faringeo.

Il pm inquirente Francesco Ciardo ha fissato per mercoledì 26 febbraio l’affidamento dell’incarico per l’autopsia al medico legale Alberto Tortorella, inviando gli avvisi di garanzia con le ipotesi di cooperazione in omicidio colposo e colpa medica. Un atto dovuto che consentirà agli operatori sanitari indagati di nominare propri consulenti.

I familiari della piccola seguono gli sviluppi dell’inchiesta tramite l’avvocato Roberto Eustachio Sisto. La bimba, che aveva un forte mal di gola, era stata prima accompagnata all’ospedale San Pio di Castellaneta e poi trasferita all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Durante la degenza il quadro clinico era peggiorato forse a causa di una infezione faringea, tanto da rendere necessaria anche una consulenza all’ospedale Giuseppe Moscati. Il 12 febbraio la bambina è andata in arresto cardiaco e a nulla, nonostante la prontezza dell’intervento, sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale medico.