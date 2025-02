Hamas, macabra cerimonia per la consegna delle bare di quattro ostaggi: «Israele li ha uccisi»

Le bare con i corpi di quattro ostaggi israeliani uccisi sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa di fronte a una grande folla di palestinesi.

Hamas ha esposto sul palco allestito a Khan Younisle foto dei quattro ostaggi morti - i bambini Bibas, la madre e Oded Lipshitz - con il primo ministro Netanyahu raffigurato sopra di loro come un vampiro assetato di sangue. La didascalia recita: «Il criminale di guerra li ha assassinati con i missili degli aerei da caccia». Sullo sfondo immagini di bare coperte da bandiere israeliane: «Ritorno alla guerra, ritorno dei rapiti nelle bare».

Su ogni bara la foto di un ostaggio anche munizioni presumibilmente utilizzate da Israele. Centinaia di abitanti si sono radunati sul posto, tra cui donne e bambini, tra bandiere palestinesi e di Hamas mentre i media israeliani non hanno rilanciato le immagini in diretta trasmesse da Al Jazeera per rispetto ai defunti.