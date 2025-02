Il Papa è senza febbre, ma si prevede lunga degenza

Papa Francesco non ha febbre, le sue condizioni cliniche sono stazionarie e sta proseguendo la terapia prescritta. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Il pontefice è ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli.

Il Santo Padre prosegue la terapia rimodulata dopo gli esami e gli accertamenti che hanno dimostrato «un quadro clinico complesso» dovuto a «una infezione polimicrobica delle vie respiratorie». La sua degenza al decimo piano dell’Ospedale Gemelli si preannuncia lunga e, come precisa la sala stampa vaticana, «adeguata».

L’umore di Francesco è «buono» ha sottolineato il direttore della sala stampa Matteo Bruni. La notte trascorsa «è stata tranquilla», «ha riposato bene», «ha fatto colazione». «Questa mattina - recita l’ultimo aggiornamento della sala stampa vaticana - ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato ad alcune attività lavorative e alla lettura di testi». Inoltre Francesco, «toccato dai numerosi messaggi di affetto e vicinanza che continua a ricevere in queste ore» ha voluto rivolgere «il proprio ringraziamento a quanti in questo momento sono ricoverati in ospedale, per l’affetto e l’amore che esprimono attraverso i disegni e i messaggi augurali», «prega per loro e chiede che si preghi per lui».