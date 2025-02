Terremoto a Napoli e provincia, scossa di magnitudo 3.9

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata avvertita a Napoli, con epicentro nei Campi Flegrei a una profondità di 2 chilometri. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma è stato percepito distintamente soprattutto nei quartieri collinari, a Posillipo e a Materdei.

Le scosse, iniziate intorno alle 3 del mattino, sono state una decina, ma con una magnitudo inferiore, intorno a 2. Al momento non si segnalano danni significativi.

«Siamo in strada con volontari e polizia municipale per verificare eventuali danni. Siamo in contatto con l’Osservatorio Vesuviano», ha scritto su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

L’area dei Campi Flegrei è soggetta a fenomeni di bradisismo, un innalzamento o abbassamento del suolo legato all’attività vulcanica, che negli ultimi mesi ha fatto registrare un aumento di eventi sismici. Le autorità continuano a monitorare la situazione.