Diciotto intossicati per il monossido di carbonio in un agriturismo

Nella notte, intorno alle 3, diciotto persone sono state soccorse in un agriturismo a Motta de’ Conti, nel Vercellese, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Cinque di loro sono stati trasportati in ospedale con codice giallo, mentre il resto risulta in condizioni meno gravi. Per garantire un soccorso tempestivo, sono intervenuti mezzi del 118 di Alessandria, sotto la gestione della centrale operativa di Novara. Sul posto hanno operato due unità di soccorso avanzato e due di base, oltre ai vigili del fuoco e a un mezzo della Croce Rossa di Casale, utilizzato per il trasporto dei pazienti meno critici. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’accumulo di monossido di carbonio all’interno della struttura, un complesso agricolo ristrutturato e adibito a hotel con centro benessere, immerso nella campagna piemontese.