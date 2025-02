Mafia, il maxi blitz di Palermo. Le soffiate sugli arresti, tra gli informatori pure un avvocato

Informatori pronti a spifferare notizie riservate su imminenti blitz e sulla presenza di microspie. I nomi degli insospettabili che avrebbero dato una mano ai boss non figurano nell’elenco dei 181 fermati ma su questo fronte sono in corso indagini per sviluppare quanto emerso dalle intercettazioni.

C’è il caso di un incontro del 27 maggio del 2023 in cui Giovanni Salvatore Cusimano di Partanna Mondello riceve da un avvocato (che gli aveva chiesto il giorno prima di incontrarlo “anche per cinque minuti”) la notizia di essere indagato dai carabinieri (“mi tengono sotto”) e che a bordo della macchina erano installate le microspie.

