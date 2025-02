Fine vita, la Toscana è la prima regione italiana ad approvare la legge

A votare a favore Pd (con l’eccezione della consigliera Dem, Lucia De Robertis che non ha espresso voto) Iv, M5s e gruppo Misto. Abbracci e lacrime tra i rappresentanti dell’Associazione Coscioni, presenti in aula al momento del voto finale. «Siamo grati ai consiglieri della Regione Toscana per avere approvato la nostra legge «Liberi subito», che definisce tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria - ha commentato la segretaria dell’Associazione Filomena Gallo - È una legge di civiltà perché impedisce il ripetersi di casi, da ultimo quello di Gloria, proprio in Toscana, di persone che hanno dovuto attendere una risposta per mesi, o addirittura per anni, in una condizione di sofferenza insopportabile e irreversibile».

La Toscana sarà la prima Regione italiana a garantire ai malati tempi e modalità certi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Dopo un lungo e acceso dibattito, iniziato ieri pomeriggio e proseguito nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio, il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza la legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni: un testo presentato in tutte le Regioni ma, finora, mai arrivata all’approvazione.

La legge «Liberi subito» depositata lo scorso marzo dall’Associazione Coscioni con oltre 10mila firme, è stata modificata dall’assemblea toscana tramite una dozzina di emendamenti volti a ottenere una norma con carattere procedimentale che detta tempi e modi dell’attuazione del suicidio assistito sulla base di quanto stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale. Il testo prescrive che la procedura per la verifica dei requisiti del malato da parte della commissione multidisciplinare permanente si debba concludere entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di esito positivo, si procede all’approvazione o alla definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito entro 10 giorni, ed entro altri 7 giorni l’azienda sanitaria assicura

il supporto tecnico, farmacologico e sanitario per l’assunzione del farmaco.

La norma stabilisce che tali prestazioni siano gratuite e si stanziano 10mila euro all’anno per tre anni. Oltre agli emendamenti, l’aula ha anche approvato due ordini del giorno: uno di Iv per la valorizzazione delle cure palliative; e l'altro del Pd che chiede un intervento legislativo nazionale. Secondo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, «la Toscana ha dato un segnale molto forte. Sono convinto che questo voto darà un impulso al legislatore nazionale, che per i suoi aspetti di competenza è bene risponda alla Corte, e si pronunci per dare all’ordinamento il superamento del vulnus che finora c'è». La questione del fine vita è stata affrontata in 15 regioni ed in alcune si è bloccata prima dell’iter in aula.