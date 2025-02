Morto a Milano Alex Benedetti, era il direttore di Virgin Radio

E’ morto, negli studi di Virgin Radio di via Turati a Milano, Alex Benedetti, 53enne direttore della radio del Gruppo Mediaset. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Sul posto è arrivata la polizia. Bendetti, originario di Udine, aveva iniziato la sua carriera come deejay nelle discoteche di Lignano negli anni Ottanta, per poi approdare, nel 1994, nel gruppo Radio Italia Network.

In segno di lutto per la morte di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, oggi a Milano, è stata annullata la serata di gala prevista questa sera a Sanremo, che avrebbe dovuto inaugurare le attività di RadioMediaset al Festival. L’evento, a inviti, avrebbe accolto a Villa Nobel gli artisti in gara e i rappresentanti delle case discografiche.