Truffa milionaria a nome di Crosetto, da Armani a Moratti le vittime vip

«Hanno contattato anche me» , rivela. «Preferirei non raccontare altro, vediamo come va avanti l'inchiesta. Al momento preferisco stare tranquillo. Ho fatto denuncia, certo».

C'è anche Massimo Moratti tra le vittime dei truffatori che spendevano il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto , chiedendo soldi per fantomatici riscatti da pagare in Medio Oriente. È lo stesso imprenditore, presidente dell’Inter dello storico triplete , ad ammetterlo.

La denuncia è arrivata sul tavolo del pm Giovanni Tarzia, che coordina il lavoro dei carabinieri.

Un lungo elenco di vittime illustri

In Procura a Milano sono in arrivo altre denunce. I tentativi di truffa sarebbero stati portati avanti anche attraverso gli staff degli imprenditori, a volte senza un contatto diretto con le vittime.

Secondo quanto emerso, tra gli obiettivi dei truffatori figurano:

Marco Tronchetti Provera

Giorgio Armani

Diego Della Valle

Le famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone

Sono già due le denunce presentate in queste ore in Procura a Milano nell’ambito dell’indagine.

Come operava la truffa

Il gruppo di truffatori si spacciava per il ministro della Difesa Guido Crosetto o per membri del suo staff, chiedendo ingenti somme di denaro a imprenditori e professionisti facoltosi. La motivazione? Il pagamento di inesistenti riscatti per giornalisti rapiti in Medio Oriente.

Hanno già depositato formalmente le denunce la famiglia Aleotti (gruppo Menarini) e la famiglia Beretta, proprietaria della multinazionale di armi.