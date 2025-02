La Ong Mediterranea rivela: Luca Casarini è stato spiato con un software militare

Gli esperti di The Citizen Lab stanno effettuando adesso le indagini sul telefono di Luca Casarini e nei prossimi giorni sarà possibile sapere da quanto durava questa operazione. «Siamo già a conoscenza di altri casi, in Italia e all’estero - dice Mediterranea - che coinvolgono difensori dei diritti umani, attivisti e giornalisti di inchiesta. Sappiamo anche che per quanto riguarda Luca e altri, l’attività di soccorso in mare, e di aiuto alle persone rinchiuse nei lager libici o deportate nel deserto, sono al centro delle attenzioni dei servizi segreti italiani, in particolare l’Aise che opera in

Libia e in Tunisia. Ma sapremo di sicuro qualcosa in più dopo la conclusione delle investigazioni civili che stiamo conducendo. Qualche domanda sorge spontanea: il governo italiano ha

autorizzato una simile operazione? I servizi segreti italiani si avvalgono del software Paragon?».

«A chi pensa di farci paura, attraverso il messaggio che per la "ragion di Stato" si può fare tutto, rispondiamo con la serenità di chi non ha nulla da nascondere: noi proviamo in ogni modo a salvare le vite, al contrario di chi invece lascia morire migliaia di persone in mare o nel deserto. Non abbiamo rapporti con torturatori e trafficanti di esseri umani, al contrario invece di chi li protegge dai mandati di cattura internazionali per crimini contro l’umanità», conclude la Ong.