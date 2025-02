Elicottero cade in provincia di Parma, muore l'imprenditore dei salumi Lorenzo Rovagnati

Un elicottero è precipitato intorno alle 19 a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma e le tre persone a bordo sono morte: tra di loro, Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi famosa per il Gran Biscotto e uno degli eredi del fondatore Paolo.

Lo schianto è avvenuto in un’area della tenuta del castello di Castelguelfo, che è di proprietà della famiglia degli industriali dei salumi. Gli altri due deceduti sarebbero i piloti. Sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con alcune squadre e i carabinieri per avviare i primi accertamenti, le identificazioni. Le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Parma.

Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’indagine per stabilire le cause dell’incidente e nelle prossime ore invierà sul posto un suo ispettore che si coordinerà con gli inquirenti. Sulla zona era presente dal pomeriggio una fitta nebbia che insieme all’oscurità potrebbe essere tra le cause della tragedia.