Lavoro nero in Sicilia, nel 2024 l'Inps ha scoperto 577 impiegati fantasma e 8.900 irregolari

La Cisl: dati allarmanti

«I dati presentati oggi dall'Inps sono estremamente allarmanti e fotografano una realtà su cui occorre un impegno comune. Unico aspetto positivo è che l'aumento dei controlli consente di far emergere questo quadro». Lo dichiara il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, commentando il report dell'Inps Sicilia presentato stamattina. «Ancora una volta - prosegue La Piana - si evidenzia che la povertà del lavoro è legata alla presenza di aree grigie in cui si registrano la mancanza di rispetto delle norme contrattuali e dunque, quasi per assioma, anche delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Niente è mai per caso, un'impresa che sceglie di essere inadempiente sugli aspetti contrattuali, spesso se non sempre lo è nell'ottemperanza alle regole di carattere generale». La Cisl Sicilia sottolinea di aver già avviato un potenziamento degli uffici vertenze nei territori. «Un lavoratore che accetta di essere sottopagato o sfruttato deve essere sostenuto con forza e con risultati concreti in un percorso che non è semplice - aggiunge La Piana - perché si tratta di affrontare un datore di lavoro che lo mette davanti al ricatto del licenziamento. Noi con i nostri uffici vertenze siamo in prima linea per difendere le ragioni di questi lavoratori e mettere fine a una deregulation che danneggia l'intera economia siciliana». La Cisl Sicilia sta lavorando a una proposta operativa che riguarderà anche l'Inps, «nella consapevolezza - come dice La Piana - che serve una strategia complessiva, fondata sul senso di responsabilità e sull'impegno comune».

La Uil: controlli per combattere l'illegalità

«Solo attraverso i controlli si può combattere il lavoro nero e l’illegalità. Lo dimostra il bilancio dell’attività ispettiva dell’Inps che, grazie all’ausilio dei nuovi ispettori giunti in Sicilia, oggi ha scoperto impiegati fantasma e irregolari. Lavoratori senza prospettive e garanzie». Lo afferma la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti che continua a portare avanti la campagna social #ZeromortisulLavoro. «I dati - aggiunge la sindacalista - parlano chiaro, senza controlli le norme non possono funzionare. Un passo in avanti è stato fatto ma dobbiamo difendere i lavoratori fantasma, quelli scoperti oggi ne rappresentano solo una piccola parte. Serve garantire sicurezza e stabilità contrastando tutte le forme di sfruttamento, anche contrattuali, che li rendono invisibili»