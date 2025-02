Pedopornografia, don Fortunato Di Noto e Meter fanno bloccare un dominio

Meter, l'associazione di Pachino di don Fortunato Di Noto, ha segnalato attività illegali legate al dominio frdl.to, un sottodominio registrato sotto l’estensione di dominio nazionale .to (Tonga). In risposta, i responsabili del dominio hanno agito prontamente per disabilitarlo, dimostrando un approccio collaborativo essenziale per affrontare questi crimini.

Nei giorni scorsi dodici persone arrestate, 14 denunciate e il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files pedopornografici nell’operazione,denominata «Viper 2», che ha avuto origine da una precedente attività undercover del Cosc di Venezia che aveva già portato lo scorso anno all’esecuzione di 60 perquisizioni e all’arresto di 28 persone appartenenti a vaste community internazionali di pedofili. Tra le province coinvolte Siracusa.